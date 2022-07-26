شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الفوز على المصرى ليس مفاجأة.. وأداء إيسترن فى تطور ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، عن سعادتع بتحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الثلاث نقاط المهمين، والفوز النهاردة ليس مفاجئ لأننا نحقق نتائج إيجابية، وحذرت اللاعبين من الروح العالية التى يلعب بها أى فريق يقوده حسام حسن".

وتابع عبد العال: "إيسترن كومبانى أهدر العديد من الهجمات السهلة وكانت النتيجة ستكبر أكثر من ذلك، وأخطائنا هى من أدخلت المصرى فى المباراة مرة أخرى".

وأوضح مدرب إيسترن: "الوصول للنقطة 24 قبل آخر 7 مباريات نتيجة رائعة وأعتقد أن مباراة المصرى بداية طوق النجاة للهروب من الهبوط وخاصة أن المنافسين لنا سيواجهوا بعض ودا فى مصلحتنا".

واختتم علاء تصريحاته: "أشكر اللاعبين على الأداء القوى والإصرار على تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وشكرتهم بعد المباراة فى الملعب وقلت لهم أن المشوار لازال طويلا ولكن بداية رائعة لنا".

وأشعل إيسترن كومبانى صراع الهبوط بعدما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.