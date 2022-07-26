شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتلقى أول هزيمة مع المصرى فى مباراته الثامنة على يد إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذوق حسام حسن المدير الفنى لنادى المصرى البورسعيدى، أول هزيمة له منذ عودته لقيادة الفريق البورسعيدى خلفا للتونسى معين الشعبانى، على يد إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسقط المصرى تحت قيادة حسام حسن لأول مرة بعد 7 مباريات بلا هزيمة، بعد الفوز على المنصورة 2/ 1 فى الكأس، والفوز على الجونة بهدف نظيف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، والفوز على إيسترن كومبانى بهدف فى الكأس، والتعادل مع فاركو والاتحاد السكندرى بدون أهداف، والفوز على سيراميكا برباعية، وأخيرا الهزيمة أمام إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف.

تقدم أحمد متعب لايسترن من خطأ دفاعي في الدقيقة 4، فيما تعادل إلياس الجلاصي للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ، ونجح ايسترن للتقدم مرة أخري في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أحرزها محمد صالح.

وبهذه النتيجة، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

بينما بقى المصري في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.