شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه سيمبا التنزاني وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لنادي حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب ، خوص مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق سيمبا التنزاني ، وتقام المباراة الودية في الرابعة مساءا على ملعب حرس الحدود بمقر النادي بالاسكندرية في إطار الاستعدادات الجادة والمكثفة لبدء الموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذا اللقاء في تجربة عدد كبير من اللاعبين وإدخالهم في فورمة المباريات والاطمئنان علي حالتهم الفنية والبدنية ،كما يقوم الجهاز الفني والذي يتكون من أحمد أيوب مديرا فنيا ومعه محمد مكي وعلاء حسب الله واحمد عاصم والدكتور صفي ووسام اسماعيل، بمجهودا كبيرا خلال الفترة الحالية لاكتشاف العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق اهداف النادي في الدوري الممتاز الجديد.

وأكد أحمد أيوب انه يسابق الزمن مع أفراد جهازه الفني لمحاولة تجهيز اللاعبين وانتقاء افضل العناصر لتكوين فريق يستطيع الظهور بشكل لائق بالموسم الجديد .