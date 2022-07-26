شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكماً لمباراة المقاصة و الأهلى و الغندور لسموحة و المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام مباراة مصر و المقاصة و الأهلي المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد الكلية الحربية في الجولة الـ27 للدوري الممتاز إلى الحكم محمود ناجي.

بينما يدير الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة سموحه و المقاولون العرب المقرر لها السادسة و النصف بإستاد الإسكندرية ، كما يدير أمين عمر مباراة بيراميدز و البنك الأهلي المقرر لها السادسة و النصف بإستاد الدفاع الجوي.

استبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتى قائمة اللاعبين المستبعدين في الاهلى من مواجهة المقاصة كالتالى :"أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة وبدر بانون لأسباب فنية".

بينما عاد لقائمة الاهلى المالى أليو ديانج بعد انتهاء الإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لاعبا الفريق.

وتضم القائمة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.