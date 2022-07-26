شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى تختتم إستعداداتهم لمواجهة بيراميدز غداً بالدورى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم فريق البنك الاهلى تحت قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق إستعداداتهم لمواجهة بيراميدز غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف يستضيفها ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

واختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة .

والتي جاءت تضم كل من .. محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - عاصم صلاح - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - محمد لعبة -محمد حامد - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد - محمود سيد -محمود قاعود -موسي دياوارا - محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 7 مباريات .



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استعدادات البنك الاهلى (3)



استعدادات البنك الاهلى (4)



استعدادات البنك الاهلى (5)



استعدادات البنك الاهلى (6)



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