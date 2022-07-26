شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فخر الدين والكرتى عن قائمة بيراميدز فى مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق لخوض لقاء البنك الأهلي في إطار مواجهات الدوري الممتاز، ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويغيب عن المباراة الثنائي فخر الدين بن يوسف ووليد الكرتي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة.