شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى و إنبى فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز والتي سوف تقام على الإسكندرية . وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمى .. صبحي سليمان . في خط الدفاع .. محمود شبانة والسيد سالم و عبد الله نصيب وصبري رحيل . في خط الوسط .. هشام صلاح و مورو وخالد الغندور ومروان عطية . في الهجوم .. إبراهيم حسن وبنجامين. بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة البرتغالي جورفان فييرا كالتالى : حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي . خط الدفاع : علي فوزي - إبراهيم يحيى - إبراهيم القاضي - خالد رضا . خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - أحمد العجوز - جرجس مجدي - مصطفى شلبي . خط الهجوم : إبراهيم جلال . ويدير المباراة تحكيميا عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كلا من ممدوح مصطفى مساعد أول ونور سعيد مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد.