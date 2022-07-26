شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 26 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها ، إيسترن يشعل المنافسة في قاع الدوري بعد الفوز على المصري 2 / 1.

سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى.. تعرف عليها

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.

إيسترن كومباني يشعل منطقة الهبوط بالفوز على المصري 2-1 .. فيديو

نجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

فيريرا يمنح يوسف أسامة وبيسو فقرة تدريبات إضافية لتجهيزهم للقاء فيوتشر

خاض يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

فى مبادرة حب الدراويش .. قدامي الإسماعيلي يساندون اللاعبين.. صور

حرص عدد من نجوم الإسماعيلى القدامى على مساندة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل ولاعبي الفريق الأول بالنادي فى المران الرئيسي الذى أقيم مساء اليوم – الثلاثاء – على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

تأهل محمد الجندي وأحمد حامد لنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث من المجموعة الأولى

تأهل الثنائي محمد الجندي وأحمد حامد لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للكبار المقامة بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

منتخب 2003 يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الصومال غدًا

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريبه الأخير قبل مواجهة نظيره الصومالى غدًا الأربعاء في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

والتر هودج: أتطلع للفوز بكل البطولات مع «رجال سلة الأهلي»

عبر المحترف الأمريكي والتر هودج، المنضم للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، وأكد أنه يشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربة.

سموحة يمدد تعاقده مع الهانى سليمان لمدة موسمين مقبلين.. رسميا

نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى تجديد عقد الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، لمدة موسمين مقبلين، فى خطوة مهمة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

اتحاد الكرة في بيان رسمي : التسريب الصوتي الخاص بمباراة الأهلي والجونة مزيف و لا أساس له من الصحة

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أزمة تسريب صوتى للحكام في مباراة الاهلى و الجونة من داخل غرفة الفار .

رسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم االتعاقد على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد.

فيتوريا يطلب قاعدة بيانات اللاعبين المحترفين.. ويضع خطة شاملة لمتابعتهم

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري قاعدة بيانات للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ووضع خطة شاملة لمتابعتهم.