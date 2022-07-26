شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يؤكد استمرار "القرموطى" المنتقل لسيراميكا لنهاية كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي منتخب السويس، استمرار لاعبه أحمد القرموطي، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق سيراميكا، حتى نهاية منافسات الفريق في بطولة كأس مصر 2021 – 2022، مقدما الشكر لإدارة نادي سيراميكا، على موافقتهم استمرار اللاعب مع الفريق الأزرق.

وقال النادي السويسي، في بيان عبر صفحته على فيس بوك: "استمرار أحمد القرموطى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس المنتقل حديثاً لنادى سيراميكا حتى نهاية منافسات منتخب السويس بكأس مصر 2021\22، وبناءً عليه يتقدم مجلس إدارة نادي منتخب السويس بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى سيراميكا على موافقتهم استمرار اللاعب مع الفريق".



أحمد القرموطى

وكان نادي سيراميكا، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تعاقده مع لاعب خط الوسط المهاجم أحمد محمد محمود الشهير بـ"القرموطي"، لمدة 5 مواسم، قادمًا من نادي منتخب السويس.

ووقع اللاعب تلبية لرغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، بالتعاقد مع اللاعب وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد، من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة وسيراميكا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على إستاد المحلة.

جاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت خطورة من فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و عبد الرحمن عاطف "أجويرو" وإبراهيما كونية بينما جاءت فرص فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم وشادى حسين .