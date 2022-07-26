شكرا لقرائتكم خبر عن بنجامين يتقدم للاتحاد السكندرى بمرمى إنبى في الدقيقة 15 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح بنجامين مهاجم فريق الاتحاد السكندرى من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى إنبى في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس المدير بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى .. صبحي سليمان .

في خط الدفاع .. محمود شبانة والسيد سالم و عبد الله نصيب وصبري رحيل .

في خط الوسط .. هشام صلاح و مورو وخالد الغندور ومروان عطية .

في الهجوم .. إبراهيم حسن وبنجامين.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة البرتغالي جورفان فييرا كالتالى :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي .

خط الدفاع : علي فوزي - إبراهيم يحيى - إبراهيم القاضي - خالد رضا .

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - أحمد العجوز - جرجس مجدي - مصطفى شلبي .

خط الهجوم : إبراهيم جلال .

ويدير المباراة تحكيميا عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كلا من ممدوح مصطفى مساعد أول ونور سعيد مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد.