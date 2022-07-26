شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته ويشكر جمهوره: رسائلكم جعلت يومي مميزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلى، بعيد ميلاده الثامن والخمسين، اليوم الثلاثاء، معربا عن سعادته برسائل التهنئة التى قدمها له الجمهور خاصة جماهير القلعة الحمراء، عبر منصاته على السوشيال ميديا، مؤكدا أنه هذه الرسائل جعلت يومه مميزا للغاية.

وكتب موسيماني، عبر حسابه على تويتر: "أشكركم على جميع رسائل عيد الميلاد التي جعلت يومي مميزًا للغاية، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي وتقديري"، مضيفا: "سأحاول الرد على أكبر عدد ممكن ولكن أرجو أن أعرف أنني أراهم جميعًا وأنا أشعر بالتواضع".



موسيمانى

ويحتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادى الاهلى بعيد ميلاده 58 اليوم الثلاثاء فهو من مواليد 26 يوليو 1964، بعدما صنع تاريخاً لاينسى داخل جدران القلعة الحمراء.

الأيقونة السمراء، عاشق البطولات، صائد الميداليات الذهبية، بكل تأكيد هو الجنوب إفريقي موسيماني، الذي جاء للأهلي في فترة صعبة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصب المدير الفني للقلعة الحمراء ، ليأتي المدير الفني السابق لصن داونز بدلًا منه، ويصنع المجد مع الأهلى.

لم يخط موسيماني أي خطوة دون ترك إنجاز، بدأ مسيرته كمدير فني عام 2001 رفقة سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، ليحصد لقبي كأس أم تي أن وكأس جنوب إفريقيا، عامي 2004 و2005 على الترتيب.