تشافي: ميسي أفضل لاعب في التاريخ لكن عودته إلى برشلونة مستحيلة حاليا 

المنامة - ياسر ابراهيم - فنّد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم ما تردد أخيرا عن رغبته في عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق بالموسم الجديد بقوله إنها "مستحيلة"، رافضا استبعاد عودته في المستقبل.

وقال تشافي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تردد أخيرا من أنه طلب من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني إعادة ميسي إلى برشلونة، فور نهاية عقده مع باريس سان جيرمان: "هو مرتبط بعقد، وهذا الأمر مستحيل حاليا".

وأضاف تشافي "ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ، ورئيس النادي لابورتا قال بالفعل إن قصة ميسي مع برشلونة لم تنته، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد قال -في تصريح له أول أمس الأول الأحد- إنه لا يعتقد أن قصة النجم الأرجنتيني مع برشلونة قد انتهت.

وانتقل ميسي (35 عاما) من برشلونة الذي بقي فيه 21 عاما في أغسطس/آب الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، في ظل المشكلات المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

لكن ميسي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات برتبة أفضل لاعب في العالم سجل 6 أهداف في موسمه الأول في الدوري الفرنسي، وهو ما يشكل أسوأ سجل له في موسم واحد منذ أن سجل العدد نفسه من الأهداف في الدوري الإسباني في موسم 2005-2006، عندما كان في الـ18 من عمره.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، علما بأن العقد يتضمن بندا يسمح بالتمديد عامًا آخر.

الجدير بالذكر أن المدرب تشافي زميل ميسي السابق في فريق برشلونة في المرحلة الذهبية للفريق قد تولى تدريب برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قادما من نادي السد القطري، وقاد الفريق بنجاح منهيا الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني وراء البطل ريال مدريد، بعد أن قدم إليه وهو يحتل المركز التاسع تحت قيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

ومن المتوقع أن يعود برشلونة تحت قيادة تشافي للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، خصوصا بعد تعزيز صفوفه بلاعبين نجوم أمثال البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا.

المصدر: قنا