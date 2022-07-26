شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

وعاد للقائمة ، محمد محمود بعد غاب عن مباراة الجونة الأخيرة للأصابة كما عاد زياد طارق الذي خرج من المباريات الماضية لأسباب فنية.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.