شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا للمقاولون العرب.. عودة الهانى وأوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى سموحة، 20 لاعبا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

الهانى سليمان، عمر صلاح، خالد عبد الفتاح، أحمد جمال، محمد شكرى، شريف رضا، أحمد حمص، حمدى علاء، محمد كناريا، مروان حمدى، أليا سيلا، فهد جمعة، صديق أوجولا، مصطفى الخواجة، أحمد حكم، رجب نبيل، أحمد عبد التمساح، محمد عبد العاطى، إسماعيل أشرف، على الملوانى.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة إيقاف نزيف النقاط بعد الهزيمة لثالث مباراة على التوالى فى الدورى، وضرورة استغلال الفرص لعودة الفريق إلى الانتصارات، وحذر من خطورة المقاولون العرب الذى يبحث عن النجاة من خطر الهبوط.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.