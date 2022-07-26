شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخطط للتعاقد مع المهدى سليمان بعد اعتزال عبد المنصف نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادى الاتحاد السكندرى للتعاقد مع المهدى سليمان حارس بيراميدز لتدعيم صفوف زعيم الثغر بعد إعلان محمد عبد المنصف الاعتزال نهاية الموسم حيث يضع سيد البلد اللاعب على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح الاتحاد السكندرى خطوط اتصال مع المهدى سليمان خلال الأيام الماضية وأبدي الأخير ترحيبه بهذه الخطوة رغبة منه فى العودة إلى المباريات خصوصا فى ظل غيابه عن المشاركة مع بيراميدز والاعتماد على الشناوى كحارس أساسي ومن بعده شريف إكرامى.

من ناحية أخرى أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا لنادى الاتحاد السكندرى بالموافقه على نقل مباراه طلائع الجيش من ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ28 والمقرر لها الأحد المقبل.

وجاء القرار بناء على طلب مسئولي طلائع الجيش حيث فضل طارق العشرى المدير الفنى للفريق إقامة معسكر بالإسكندرية لمدة 10 أيام ويخوض خلالها مباراة فاركو يوم 28 من الشهر الجارى بملعب الإسكندرية بالجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان من المقرر أن يلاقى فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل الموافق 31 من الشهر الجارى على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة وعقب ذلك يلاقى المصرى البورسعيدى يوم 4 أغسطس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليطلب فريق الطلائع إقامة مباراة الاتحاد بالإسكندرية بدلا من القاهرة.