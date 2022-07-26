شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت خطورة من فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و عبد الرحمن عاطف " أجويرو " و إبراهيما كونية بينما جاءت فرص فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم و شادى حسين .

وأهدر معاذ الحناوى لاعب فريق غزل المحلة ركلة جزاء في الدقيقة 58 عقب ت سدد الكرة من نقطة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 33 محتلا المركز التاسع .

وخاض مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، إبراهيما كونية ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين