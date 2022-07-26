شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح يوسف أسامة وبيسو فقرة تدريبات إضافية لتجهيزهم للقاء فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

وخاض يوسف أسامة و "بيسو" هذه الفقرة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، عقب مشاركتهما في الفقرة التأهيلية مع زملائهم، وذلك وفقا لبرنامج قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بوضعه للثنائي خلال مران اليوم لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وتعافي يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام "بيسو" مؤخرا من الإصابة التي كان يعانيان منها على مستوى العضلة الأمامية، وشاركا في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.