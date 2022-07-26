شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومباني يتقدم علي المصري بالهدف الثاني من ركلة جزاء وطرد "الشيخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح محمد صالح لاعب إيسترن كومباني في احراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 85 من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي علي أحمد تمساح لاعب ايسترن مما استدعي طرد اللاعب ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح ايسترن .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى

الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان

الهجوم: عماد ميهوب

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.