شكرا لقرائتكم خبر عن فى مبادرة حب الدراويش .. قدامي الإسماعيلي يساندون اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الإسماعيلى القدامى على مساندة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل ولاعبي الفريق الأول بالنادي فى المران الرئيسي الذى أقيم مساء اليوم – الثلاثاء – على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

وضم الحضور عددا كبيرا من نجوم الدراويش الذين دافعوا عن قميص الفريق على مدار تاريخه العريق وهم مصطفي درويش وعيد فرج وإسماعيل حفني وسمير مرعي وعلى غيط وإسماعيل توتو وخالد القماش وعصام عبد العال وبشير عبد الصمد وأشرف خضر وأيمن خليل وسعفان الصغير ونصر عبد الفتاح وأحمد عبده ومحمد حسيب.

وكان فى استقبالهم للترحيب بهم كلا من عاطف زايد وخالد الطيب ووليد شعيب ونانسي القاضي أعضاء مجلس إدارة النادي.

جاء ذلك استجابة لمبادرة فى حب الدراويش التي أطلقها على غيط نجم الاسماعيلى الاسبق من أجل مساندة ودعم اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم لإعادة الروح لهم من أجل تخطى تلك الفترة الراهنة والسعى الجاد نحو استعادة نغمة الانتصارات المحلية.

ويحل الدراويش ضيفًا على الجونة مساء الخميس المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.