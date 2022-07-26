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منتخب 2003 يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الصومال غدًا

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القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريبه الأخير قبل مواجهة نظيره الصومالى غدًا الأربعاء في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية .

 

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

 

يرأس اللواء محمد حلمي مشهور بعثة منتخب الشباب ، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين ، و ناصرهريدى أخصائي أحمال وتأهيل والكابتن أحمد ممدوح أخصائي تدليك.

تدريب منتخب 2003
تدريب منتخب 2003

 

حلمي مشهور رئيس البعثة
حلمي مشهور رئيس البعثة

 

منتخب 2003 (2)
منتخب 2003 (2)

 

منتخب 2003
منتخب 2003

 

منتخب الشباب (2)
منتخب الشباب (2)

 

منتخب الشباب
منتخب الشباب

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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