اخبار الرياضه

المصري البورسعيدي يتعادل مع ايسترن كومباني من ركلة جزاء .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتعادل مع ايسترن كومباني من ركلة جزاء .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

نجح إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي في ادراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 68 من ركلة جزاء أمام ايسترن كومباني  ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».

 

 وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى

الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان

الهجوم: عماد ميهوب

 

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا