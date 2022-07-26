شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض عمر السعيد مهاجم الزمالك، مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى السعيد تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب مستخدما الكرة بعض الوقت، بجانب فقرات تأهيلية متنوعة أخرى تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويخضع عمر السعيد خلال الفترة الحالية للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد عضلي والتي غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.