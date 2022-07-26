الامارات | برامج رياضية مميزة في «صيفنا سعادة» بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن برامج رياضية مميزة في «صيفنا سعادة» بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يتواصل برنامج النسخة الثالثة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، والذي يتضمن خمسة محاور رئيسة، هي: البرامج والفعاليات المجتمعية، والبرامج والفعاليات الدينية، والبرامج والفعاليات التطويرية، والبرامج والفعاليات الرياضية، إلى جانب البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

وذكر بيان صحافي: «تم افتتاح برنامج رياضي صيفي خاص بأصحاب الهمم في إمارة عجمان برعاية نادي عجمان لذوي الإعاقة بحضور أكثر من 150 مشارك، كما تم تنظيم رحلة لكبار المواطنين لمركز محمد بن راشد للفضاء بمشاركة 33 من كبار المواطنين والمواطنات بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان، وأقيمت عدد من الورش العملية والافتراضية واستفاد منها 55 من كبار المواطنين والمواطنات».

وأقيمت دورة رباعية لبرامج التايكواندو والسباحة والبرنامج الترفيهي واللياقة البدنية للأطفال بمشاركة دورية على جميع الألعاب في كل أسبوع وشارك في الأسبوع الأول أكثر من 30 مشارك في كل لعبة، ووجدت برامج اللياقة البدنية للرجال والنساء تفاعلا كبيرا بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، ونالت البرامج الرياضية المختلفة استحسان المشاركين من مختلف الفئات.

وأعرب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا علي الشامسي، عن سعادته بالإقبال الكبير من المشاركين من مختلف الفئات العمرية في المجتمع في البرامج والفعاليات المتنوعة، منوهاً باهتمام ودعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والذي كان له أبلغ الأثر في نجاح البرنامج الصيفي وتفاعل فئات المجتمع معه في الأسبوع الأول، مشيراً إلى توجيهات سموه بضرورة استمرار الأنشطة الصيفية في النسخة الثالثة والارتقاء بمستوى البرامج وتجويدها من أجل تعزيز سعادة مجتمع إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات بصورة عامة.

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