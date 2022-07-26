"مشيها خلاص مفيهاش حاجة".. اتحاد الكرة يكشف حقيقة الفيديو المسرب لغرفة " الفار" لمباراة الأهلي والجونة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف و لا أساس له من الصحة.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير.

وفي أول تعليق للإعلامي أحمد شوبير، على انتشار تسريب صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بين إبراهيم نور الدين حكم الساحة في لقاء الأهلي والجونة ووائل فرحان حكم غرفة الفار.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" فوجئنا بتسريب صوتي خلال الساعات الماضية بين الكابتن وائل فرحان والكابتن إبراهيم نور الدين خلال لقاء الأهلي والجونة".

أضاف شوبير:" وائل فرحان قال لـ إبراهيم نور الدين الكرة ركلة جزاء للأهلي ثم قال له لا لا ماشيها خلاص مفيهاش حاجة".

تابع شوبير:" أي حد عاقل في الدنيا لا يمكن يصدق أن ده حديث بين حكمين خلال لقاء، ولو بيكلموا بعض وهما بيتفرجوا على ماتش في التلفزيون برضه مش هتيجي كده".

أشار شوبير:" فيه ناس للأسف صدقت وعملت منها قصة وحدوته، الوصول إلى هذه الدرجة أمر غير مقبول على الإطلاق".