شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ومسئولو الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يزورون مكتبة الإسكندرية علي هامش إقامة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، زيارة لرئيس و مسؤولي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، لمكتبة الإسكندرية ، وذلك خلال إقامة بطولة العالم في الإسكندرية .

وضم وفد الاتحاد الدولي الذي زار المكتبة ، كل من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ومساعدته لينا والانجليزي مارتن داو رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الدولي للعبة و والبولندي يانور شبيتشاك رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، و رافق المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الوفد في الزيارة.

وأعرب الجميع وعلى رأسهم كلاوس شورمان عن سعادتهم بزيارة مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي العريق ، واشادوا بالاستقبال الرائع الذي أعدته لهم إدارة المكتبة.

من جانبه وجه المهندس شريف العريان الشكر للمسؤولين عن مكتبة الإسكندرية بدءا من مدير المكتبة مرورا بمدير العلاقات العامة والمرشدين الذين رافقوا الضيوف ، على حفاوة الاستقبال والبرنامج المتميز الذي أعدوه لزيارة وفد الاتحاد الدولي .