شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة و سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.
وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت خطورة من فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و عبد الرحمن عاطف " أجويرو " و إبراهيما كونية بينما جاءت فرص فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم و شادى حسين .
وخاض مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالى :
في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .
في خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، هانى عادل .
في خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، إبراهيما كونية ، هشام عادل .
في الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .
بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى :
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط
خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي
خط الهجوم: شادي حسين