شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة و سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت خطورة من فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و عبد الرحمن عاطف " أجويرو " و إبراهيما كونية بينما جاءت فرص فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم و شادى حسين .

وخاض مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، إبراهيما كونية ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين