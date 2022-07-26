شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومبانى يتقدم على المصرى بهدف "متعب" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق إيسترن كومباني في التقدم علي المصري البورسعيدي في الشوط الأول ، بهدف عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 4 بعد استغلال خطأ دفاعي للاعبي المصري ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى

الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان

الهجوم: عماد ميهوب

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.