شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو و منسى و فيصل على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد الدفاع الجوي في السادسة والنصف مساءً .

وجاءت قائمة البنك الاهلى علي النحو التالي .. محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - عاصم صلاح - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - محمد لعبة -محمد حامد - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد - محمود سيد -محمود قاعود -موسي دياوارا - محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز غدا على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.