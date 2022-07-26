شكرا لقرائتكم خبر عن والتر هودج: أتطلع للفوز بكل البطولات مع «رجال سلة الأهلي» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المحترف الأمريكي والتر هودج، المنضم للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، وأكد أنه يشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربة.

وأوضح هودج أن لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها مع النادي الأهلي العريق، وأنه يرغب في خوض تحدٍّ جديد مع الفريق والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار هودج إلى أن أوجستي بوش، المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي، يعرف جيدًا قدراته ومدى اجتهاده في التدريبات والمباريات، وأنه متشوق لبدء هذه التجربة والانضمام إلى التدريبات مع بقية اللاعبين.

ووجه اللاعب رسالة إلى جماهير الأهلي أكد خلالها أنه جاهز للمشاركة في التدريبات، وأنه يتطلع إلى التتويج بكل البطولات التي سوف ينافس عليها الفريق.

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد قال إنه تم الاتفاق على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن والتر هودج سوف ينضم إلى صفوف «رجال سلة الأهلي» لمدة موسم واحد، في إطار جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف فرق النادي الرياضية.

وأكد أن هودج يمثل إضافة مميزة لفريق السلة، والتعاقد معه جاء بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.