شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخصص حافلات لنقل الجماهير إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الإسماعيلي، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق في مباراة الجونة المقبلة والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الأخير في إطار الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن تتواجد الحافلات أمام الملاعب المفتوحة اعتباراً من الثامنة صباحاً على أن يتم التحرك بداية من الساعة التاسعة.

توفير الحافلات للجماهير لمساعدتهم وتخفيف مشقة السفر في ظل بُعد المسافة بين محافظة الإسماعيلية والبحر الأحمر، وذلك إيماناً بدورهم الحاسم والمساند نحو تقديم الدعم والمؤازرة للاعبين وحثهم على القتال في الملعب وبذل قصارى جهدهم طوال التسعين دقيقة.

ويعول الدراويش على جماهيره بإعتبارهم اللاعب رقم واحد والمحفز الأهم للاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك ضمن استراتيجية مجلس الإدارة نحو إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

والجدير بالذكر أن رئيس الاسماعيلي داعم للفريق علي كافة الأصعدة وليس الحضور الجماهيري فقط، حيث تكفل بقيمة مكافآت الفوز على سموحه وفيوتشر، ويتطلع دائما لتوفير كافة الإمكانات التي تضمن تحقيق المؤازرة الجماهيرية للفريق خاصة في تلك المرحلة الصعبة.