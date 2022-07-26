اخبار الرياضه

غزل المحلة يهاجم سيراميكا بـ" عبده يحيى و أجويرو " في الدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم سيراميكا بـ" عبده يحيى و أجويرو " في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة سيراميكا بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة .

وجاء التشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، إبراهيما كونية ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .

البدلاء  .. محمود الحضـري  - محمود علاء -  بسام ماهـر  -  ماليك توريه - أحمد السيد _ خالد الاخميمي - السيد  الشبراوي - باولن فوافي - إيهاب سمير  - أحمد الشيخ . 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا