شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم سيراميكا بـ" عبده يحيى و أجويرو " في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة سيراميكا بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة .

وجاء التشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، إبراهيما كونية ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .

البدلاء .. محمود الحضـري - محمود علاء - بسام ماهـر - ماليك توريه - أحمد السيد _ خالد الاخميمي - السيد الشبراوي - باولن فوافي - إيهاب سمير - أحمد الشيخ .