شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم غزل المحلة بـ " شادى حسين و ميسى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري، علاء عطا، خالد صبحي، باسم مرسي، صالح جمعة، وينفول كوبينا، حمزة مجدي، حسام محمد، مروان عثمانيوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري.