اخبار الرياضه

سيراميكا يهاجم غزل المحلة بـ " شادى حسين و ميسى "

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم غزل المحلة بـ " شادى حسين و ميسى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري.

 

جاء التشكيل كالتالي:

 

حراسة المرمى: عامر عامر 

 

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط 

 

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - مصطفى

 

خط الهجوم: شادي حسين 

 

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري، علاء عطا، خالد صبحي، باسم مرسي، صالح جمعة، وينفول كوبينا، حمزة مجدي، حسام محمد، مروان عثمانيوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا