شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يمدد تعاقده مع الهانى سليمان لمدة موسمين مقبلين.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى تجديد عقد الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، لمدة موسمين مقبلين، فى خطوة مهمة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأحتفظ مسئولو سموحة بخدمات الهانى سليمان لمدة موسمين مقبلين، حيث ينتهى تعاقده مع الفريق السكندرى بنهاية الموسم الحالى.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية ، غدا الأربعاء فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.