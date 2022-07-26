شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد لويس ميكيسوني الـ27..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة للاعبه الأجنبي لويس ميكيسوني على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمناسبة عيد ميالده وعلق النادي على الصورة المنشورة بـ “نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا المحترف لويس ميكيسوني.. عيد ميلاد سعيد لويس"



الاهلي يحتفل بعيد ميلاد ميكيسوني

ومن جانبه يدخل الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة المقاصة المقبلة في بطولة الدوري بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ودخوله قائمة مباراة الجونة التى أقيمت اول أمس.

وغاب ميكيسوني عن تدريبات ومباريات الأهلي منذ أوائل مايو الماضي حينما تعرض للأصابة في الرباط الداخلي للركبة قبل مباراة الفريق أمام وفاق سطيف بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد اللاعب الموزمبيقي لقائمة الأهلي في مباراة الجونة وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي أقيم اول أمس الاثنين ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز والذي إنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.

ويرغب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي الإستعانة بـ لويس ميكيسوني الذي لم يشارك حتى الأن مع سواريز حيث تولى الأخير مسئولية تدريب الفريق مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتشير الدلائل إلى أن المدير الفني للأهلي سيسعين بـ ميكيسوني في مباراة المقاصة المقرر لها غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

ورغم عدم إعلان الأهلي عن حجم إصابة السولية حتى الأن إلا أن موسم اللاعب إنتهى تقريباً بسبب الإصابة التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها الساعات المقبلة.

ويخسر الأهلي خلال الفترة الحالية جهود عدد كبير من لاعبيه للأصابة حيث يغيب عنه ، كلاً من : محمد شريف ، بيرسي تاو ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، عمار حمدي وأخيراً عمرو السولية الذي أُصيب في مباراة الجونة اول أمس .