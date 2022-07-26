شكرا لقرائتكم خبر عن "متعب" يتقدم لإيسترن كومباني أمام المصري البورسعيدي فى الدقيقة 4 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجح أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني في احراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 4 بعد استغلال خطأ دفاعي للاعبي المصري البورسعيدي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :
في حراسة المرمى: عصام ثروت.
في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.
في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو
البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».
وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى
الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان
الهجوم: عماد ميهوب
ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.