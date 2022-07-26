"متعب" يتقدم لإيسترن كومباني أمام المصري البورسعيدي فى الدقيقة 4 .. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

نجح أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني في احراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 4 بعد استغلال خطأ دفاعي للاعبي المصري البورسعيدي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».