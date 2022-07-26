شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في بيان رسمي : التسريب الصوتي الخاص بمباراة الأهلي والجونة مزيف و لا أساس له من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أزمة تسريب صوتى للحكام في مباراة الاهلى و الجونة من داخل غرفة الفار .

وجاء البيان كالتالى " يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف و لا أساس له من الصحة وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير " .