شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يشارك فى تدريب الزمالك بعد التأكد من سلامة عضلة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك إسلام جابر لاعب وسط الزمالك في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي ، بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

يأتي ذلك بعدما تعرض جابر لإجهاد خفيف على مستوى عضلة السمانة خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خضع اللاعب لفحوصات بإشراف الجهاز الطبي للفريق، وتأكدت سلامته وإمكانية مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تأهيلية خاصة للاعبين، وقام بتقسيم الفقرة التأهيلية إلى ثلاث فقرات في مدة قدرها 20 دقيقة، أدى خلالها اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، أعقبها عمل إطالات وقفز حواجز ، ثم تدريبات مرونة بالكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بمتابعة هذه الفقرة لمتابعة حالة اللاعبين البدنية.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.