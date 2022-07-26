شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري البورسعيدي وايسترن كومباني فى افتتاح الجولة 27 للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، مدرب المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق إيسترن كومباني والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالى :
في حراسة المرمى: عصام ثروت.
في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.
في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو
البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».
فيما أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، عن تشكيل فريق أمام المصرى..
وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى
الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان
الهجوم: عماد ميهوب
ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.