تشكيل المصري البورسعيدي وايسترن كومباني فى افتتاح الجولة 27 للدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، مدرب المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق إيسترن كومباني والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».