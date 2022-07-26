رونالدو يصل إلى معقل مانشستر يونايتد من أجل "تحديد المصير" 

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل كريستيانو رونالدو، مع وكيل أعماله، إلى مركز تدريب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، في وقت لم يحسم فيه مستقبل المهاجم البرتغالي الكبير في النادي الإنجليزي.

ولم يبدأ رونالدو حتى الآن تدريباته قبل بداية الموسم مع يونايتد، حيث غاب عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع المدير الفني المعين حديثا، إريك تين هاغ.

والتقطت صور وكيل رونالدو، خورخي مينديز، في سيارة يقودها رونالدو وهو يدخل مركز تدريب مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة رونالدو ( 37 عاما) في اللعب لفريق آخر، وذلك بعد عام واحد فقط من العودة إلى أولد ترافورد، نظرا لعدم مشاركة يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الموسم الماضي بفارق 35 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الأول.

وقال يونايتد إن رونالدو لم يعد إلى التدريبات بعد "لأسباب شخصية"، فيما أكد تين هاغ مرارا أنه يعتمد على تواجد رونالدو ضمن الفريق هذا الموسم.

(أسوشيتد برس)