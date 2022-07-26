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الامارات | تعرف إلى مقرات المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء مقرّات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 لكرة القدم في قطر:

المجموعة الأولى:
قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير).
الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي).
السنغال: صالة الدحيل (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة).
هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي).

المجموعة الثانية:
إنجلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة).
إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة).
الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة قبالة ساحل الدوحة).
ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، المنطقة الدبلوماسية).

المجموعة الثالثة:
الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة).
: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة).
المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة).
بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة).

المجموعة الرابعة:
فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة).
أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، منطقة أسباير).
الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، طريق سلوى).
تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة).

المجموعة الخامسة:
إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة).
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي).
ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة).
اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف).

المجموعة السادسة:
بلجيكا: منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة).
كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة).
المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الأعمال والتسوّق).
كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي).

المجموعة السابعة:
البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة).
صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، على مقربة من مطار حمد الدولي).
سويسرا: لورويال ميريديان (الدوحة، بالقرب من منطقة لوسيل).
الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، شارع الخليج، مشيرب).

المجموعة الثامنة:
البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (الدوحة، بالقرب من منطقة الشحانية).
غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، السد).
الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، بالقرب مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات).
كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة وست باي).

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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