الامارات | برشلونة يعلن وفاة العضو رقم 1 في النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن وفاة العضو رقم 1 في النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة مانويل مانوس غونزالبو، الذي يحمل عضوية النادي منذ عام 1932، عن عمر 101 عام.

وذكر برشلونة أن غونزالبو كان يحتل المركز الأول في قائمة أعضاء النادي التي تضم أكثر من 140 ألف عضو يحق لهم التصويت.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "يؤسفنا الإعلان عن وفاة مانويل مانوس غونزالبو، حامل العضوية رقم 1 في برشلونة، عن عمر 101 عام".

وأضاف "يحمل عضوية النادي منذ 5 سبتمبر عام 1932. تعازينا لعائلته وأصدقائه، فليرقد في سلام".

وشهد غونزالبو خلال حياته فترات تألق العديد من النجوم البارزين الذين مروا على برشلونة، أمثال يوهان كرويف، ودييغو مارادونا، وروماريو، ورونالدو، وريفالدو، ورونالدينيو، وليونيل ميسي.

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