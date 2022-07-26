شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتجهيز إبراهيم عادل للحاق بمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، لتجهيز صانع الألعاب إبراهيم عادل، من أجل اللحاق بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعانى إبراهيم عادل من آلام فى عضلات البطن، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب من أجل اللحاق بمواجهة الزمالك، رغم صعوبة الأمر حيث مازال اللاعب يخوض البرنامج التأهيلى حتى الوقت الحالى.

ويختتم اليوم، الثلاثاء فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة البنك الأهلى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، حيث سيخوض الفريق تدريبه الجماعى ثم يعلن تاكيس جونياس المدير الفني قائمة المباراة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للقاء الهام.

وحرص تاكيس جونياس علي وضع برنامج تدريبي خفيف للاعبين لعدم التعرض للإجهاد فى ظل تلاحم المباريات وعدم حصول اللاعبين علي فترة راحة كافية قبل كل مباراة والاخرى.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة الأخبرة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدورى على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة، أحرز أهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38 ومحمود صابر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وقال اليوناني تاكيس جونياس أنه من الضروري العمل سريعا بعد مباراة الإسماعيلي والتركيز في المواجهات المقبلة، والفريق أمامه مواجهة صعبة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، ومن الضروري الفوز بها وهناك 8 مباريات متوالية لابد من الفوز بها دون النظر لنتائج باقي المنافسين في الدوري لأن الفوز وحده سيمنح الفريق المنافسة في النهاية".