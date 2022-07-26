شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي عادل : وعدنا بالتتويج عقب فضية الرجال.. و الذهبية مع أميرة وفي مصر لها مذاق خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت هايدي عادل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث عن سعادتها بالتتويج بذهبية تتابع السيدات في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وقالت هايدي:"سعادتي لا توصف بهذه الميدالية لعدة أسباب أولها أنها أول ذهبية في تاريخ مصر لتتابع السيدات على مستوى الكبار ، وكذا لأنها جاءت على أرض مصر وسط أجواء تنظيمية مبهرة ، وما يجعل التتويج بهذه الذهبية له مذاقا خاصا كونها جاءت مع أميرة قنديل ، فاميرة ليست زميلتي في المنتخب فقط ولكن بعيدا عن الخماسي هي صديقتي خارج الملعب ، وأحب اللعب معها كثيرا ، ولم يحدث كوني كنت دائما اشارك في تتابع المختلط وليس السيدات، أن اتوج بالذهب في ثاني او ثالث تتابع في تاريخي في الخماسي الذي يبلغ 12 عاما ليس إنجاز فحسب بل شيء رائع بكل المقاييس ".

واضافت هايدي :"عندما حصل أحمد حامد واسلام حامد على فضية تتابع الرجال ، كانت سعادتنا غامرة بافتتاح البطولة بميدالية لمصر ، وكون الروح بيننا جميعا في منتخب الخماسي رائعة ، راهنت على أن نحرز انا وأميرة الذهب ، وأكدت لهم أن ميداليتهم لن تكون دافع للتألق فحسب، ولكن للتفوق عليهم وإحراز الذهب ، وقد كان".

وتابعت هايدي:"فخورة بأول ذهبية لي على مستوى الكبار في بطولات العالم ، حيث أن ميداليتي السابقة في بطولات العالم للكبار كانت فضية"

وعن منافسات الفردي:" قالت هايدي اطمح بالتواجد على منصة التتويج في منافسات الفردي ، الاستعداد كان جيدا والحماس والروح العالية متوفرين فقط اتمنى يحالفني الحظ في أن تمر المنافسات طبيعية كي يتحقق طموحي وحلمي".

وعن النظام الجديد للعبة قالت نجمة منتخب الخماسي :"النظام الجديد مرهق جدا خاصة وأن اللعبة نفسها تحتاج لجهد كبير ، ولكن توالي اللعب به في مختلف البطولات جعلنا نعتاد عليه ، و حقيقة ورغم الإرهاق إلا أن هذا النظام يعد أفضل من النظام القديم فالانتهاء من اللعب مابين ساعة ونصف لساعتين أفضل بكثير من الانتظار 10 ساعات ، كما أنه يجعل الحماس والتشجيع أكبر مما يجذب الأنظار للعبة ويزيد من انتشارها".

وتوجهت هايدي بالشكر لعائلتها و للجهاز الفني واتحاد الخماسي وزملائها في المنتخب على الدعم الدائم مؤكدة أن الجميع يبذل مجهودا كبيرا لإسعاد الجماهير ورفع علم مصر وعزف سلامها الوطني في جميع المحافل الدولية".

واختتمت هايدي عادل تصريحاتها بأنه لم يتحدد بعد إن كانت ستشارك في منافسات تتابع المختلط ام لا ، وقالت هايدي:" تم تأجيل اتخاذ قرار المشاركة في تتابع المختلط إلى ما بعد منافسات الفردي".

وحقق منتخبنا الوطني ميداليتين حتى الآن بمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث ، حيث توجت هايدي عادل وأميرة قنديل بذهبية تتابع السيدات ، كما حصد إسلام حامد وأحمد حامد فضية تتابع الرجال .

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.