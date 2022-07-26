كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلى بعد انضمام عمرو السولية

القاهرة - سامية سيد - من جديد عادت مستشفى النادى الاهلى لتفتح أبوابها لإستقبال نزلاء جدد بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لينضم لطابور الغيابات الطويلة في صفوف المارد الأحمر وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: ماهى قائمة المصابين في الاهلى ؟ج: تضم قائمة اللاعبين المصابين في الاهلى كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وزياد طارق . س: ماهى طبيعة إصابة عمرو السولية أحدث نزلاء مستشفى الاهلى ؟ج: يعاني عمرو السولية من تمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلي والجونة، ويحتاج إلى فترة لن تقل عن 6 أسابيع للعودة من جديد إلى الملاعب خاصة أن اللاعب يعاني من حالة إجهاد كبيرة. س: وماذا عن إصابة محمد شريف ؟

ج: يعاني محمد شريف من تمزق في العضلة الضامة ويحتاج لنفس مدة إصابة عمرو السولية من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى، إذ تعرض للإصابة خلال لقاء القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

س: وماذا عن إصابة طاهر محمد طاهر وزياد طارق ؟

ج: طاهر محمد طاهر يعانى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية بينما يعانى زياد طارق من شد عضلي .

س: ماهى طبيعة إصابة حسين الشحات ؟ج: انتهى موسم حسين الشحات نجم النادى الاهلى بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة ، ومن المقرر أن يُجري اللاعب جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة بقطر ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية. س: هل لاتزال فترة غياب أكرم توفيق طويلة ؟ج: إطلاقا، بدأ أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يفصله عن العودة للملاعب أقل من شهر قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة فى المباريات بشكل تدريجى، وفقاً لحالة اللاعب بعد انتظامه في التدريبات . س: وماذا عن طبيعة إصابة عمار حمدى ؟ج: تعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، ويؤدى اللاعب حالياً برنامجه التأهيلى للعودة للملاعب ولايزال أمامه فترة كبيرة للعودة. س: وماذا عن إصابة كوكا ؟ج: يعانى أحمد نبيل كوكا من تمزق في العضلة الخلفية تعرض له في التدريبات . س: وماذا عن الثلاثى محمد محمود ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن؟ج: يعانى ثلاثى الاهلى من شد في العضلة الخلفية وتم وضع برنامج تأهيلى لتجهيزهم للمباريات المقبلة.