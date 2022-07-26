شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووجه بعض الرسائل التحفيزية في وجود الجهاز المعاون له ، استعدادا لما هو قادم في مشوار الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري، مؤكدا على أن النجاح دائما ما يحتاج للعمل بقوة وبذل أقصى جهد.

وحرص على التأكيد على ثقته التامة في الجميع من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

ومنح فيريرا تعليمات مكثفة للاعبي الوسط والهجوم وتحديدا احمد سيد زيزو وامام عاشور ويوسف أوباما وشيكابالا باستخدام التسديد من خارج منطقة الجزاء امام فيوتشر.

وأكد فيريرا للاعبيه إن التكتل الدفاعي المتوقع من فريق فيوتشر سيكون من الصعب اختراقه لذا فان سلاح التسديد من الخارج يعد من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها فيريرا في مباراة الخميس المقبل، واكد فيريرا للاعبيه انهم يجيدون التسديد من مسافات بعيدة وهو الامر المطلوب والذي يساهم في نجاح الخطة.

كما تحدث فيريرا مع زيزو وطلب منه عمل المساندة الدفاعية في ظل نشاط الجبهة اليسرى لفيوتشر والتي يحتلها احمد رفعت في ظل المستوى الفني المرتفع الذي يقدمه رفعت مع فيوتشر واعتباره احد اهم أسلحة المنافس، لضمان إيقاف خطورته.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.