شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير للغردقة غداً لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الإسماعيلي، إلى مدينة الغردقة عبر رحلة طيران قصيرة غداً الاربعاء، وذلك استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل اللقاء المرتقب أمام الجونة.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الجونة مساء الخميس القادم على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

وسيخوض الدراويش، تحضيراته الأخيرة لهذه المباراة بالجونة فى إطار سعيه لمصالحة جماهيره والعودة إلى الإسماعيلية بنقاط اللقاء بعد الهزيمة من بيراميدز على ملعبه بالإضافة إلى تصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.

والجدير بالذكر أن هذه المواجهة تشهد غياب أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق، للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على الإنذار الثالث له هذا الموسم فى مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس على ملعب الدراويش بالإسماعيلية.