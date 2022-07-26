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منتخب الناشئين يدخل معسكرا جديدا غداً بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - قرر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، دخول الفريق في معسكر مغلق جديد غداً بالقاهرة يستمر لمدة ثلاثة أيام .

 

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي المملكة العربية 30 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق جديد يستمر حتي يوم 5 اغسطس المقبل .

 

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2006 لبطولة كأس العالم التي ستقام بالجزائر بدءاً من 22 اغسطس المقبل .

 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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