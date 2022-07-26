شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يدخل معسكرا جديدا غداً بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، دخول الفريق في معسكر مغلق جديد غداً بالقاهرة يستمر لمدة ثلاثة أيام .

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي المملكة العربية السعودية 30 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق جديد يستمر حتي يوم 5 اغسطس المقبل .

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2006 لبطولة كأس العالم التي ستقام بالجزائر بدءاً من 22 اغسطس المقبل .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.