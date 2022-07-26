شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم االتعاقد على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن والتر هودج سوف ينضم إلى صفوف «رجال سلة الأهلي» لمدة موسم واحد، في إطار جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف فرق النادي الرياضية.

وأوضح أن هودج يمثل إضافة مميزة لفريق السلة، والتعاقد معه جاء بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.