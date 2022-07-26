رسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم االتعاقد على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد.
وأوضح العوضي أن والتر هودج سوف ينضم إلى صفوف «رجال سلة الأهلي» لمدة موسم واحد، في إطار جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف فرق النادي الرياضية.
وأوضح أن هودج يمثل إضافة مميزة لفريق السلة، والتعاقد معه جاء بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.