شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلى والزمالك الأكثر هيمنة على كأس مصر برصيد 65 لقباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج ببطولة كأس مصر 16 فريقاً منذ نشأتها عام 1921، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 37 مرة كان آخرها الموسم قبل الماضي بعد التغلب على طلائع الجيش في المباراة النهائية، وحصل الأهلي على مركز وصيف الكأس 15 مرة.

فى المقابل، فاز الزمالك مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم الماضى للمرة الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.