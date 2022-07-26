شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يؤجل انطلاق البطولة الصيفية لكرة اليد المصغرة لأكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تأجيل موعد إنطلاق بطولة كرة اليد الصيفية للموسم المحلى 2022 / 2023 و الذى كان محدد لها الفترة من 27 أغسطس و حتى 7 سبتمبر المقبلين بالإسكندرية إلى أول أكتوبر القادم .

و قرر مجلس إدارة إتحاد اليد إقامة البطولة بالنظام التى أقيمت به خلال الموسمين الماضيين بنظام مباراة واحدة أسبوعيا .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم مسبقا ، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعداً لسوبر المحترفين.

وفيما يلى موعد جميع مسابقات اليد للموسم الجديد..

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.